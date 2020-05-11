"صحة السويس" تسجل حالتين جديدتين للإصابة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس – حسام الدين أحمد:

أظهرت التحاليل المعملية إيجابية حالتين جديدتين في السويس، لفيروس كورونا المستجد" كوفيد -19" ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المصابة في المحافظة إلى 59 حالة.

وأعلنت مديرية الصحة بالسويس في بيان لها، أن نتائج تحاليل العينات والمسحات التي أخذت من المشتبه في إصابتهم أفادت إصابة حالتين فقط من إجمالي 57 حالة جرى سحب عينات منها.

وأضاف بين مديرية الصحة في السويس، أن هناك 6 أشخاص تعافوا من فيروس كورونا، وتوفي مريض واحد، بينما يتلقى 52 مصابًا العلاج.

وأوضح أنه جرى التنسيق مع وزارة الصحة وتحويل الحالتين لمستشفى العزل، مع استكمال الإجراءات الوقائية والاحترازية والتقصي والترصد لخطوط سير تلك الحالات ومتابعة المخالطين.