مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

نشبت مشاجرة بالأسلحة النارية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بين عائلتين خلف نادي النيابة الإدارية في محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بمدخل قرية الدوية التابعة لمركز بني سويف، خلف نادي النيابة الإدارية.

انتقلت قوات الشرطة بقيادة الرائد أحمد عبد العظيم رئيس مباحث مركز بني سويف إلى محل الواقعة، وألقت القبض على أطراف المشاجرة، وجرى تحرير المحضر القانوني عن الواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة المختصة.