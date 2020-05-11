العديد من الولايات الألمانية تبدأ اليوم تخفيف قيود كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):

تبدأ العديد من الولايات الألمانية اعتبارا من اليوم الاثنين تخفيف بعض القيود المفروضة على الحياة العامة في إطار مكافحة جائحة كورونا.

وفي ولايات مثل شمال الراين-ويستفاليا وسكسونيا السفلى وبافاريا سيُجرى إعادة فتح المتاجر وتخفيف القيود المفروضة على نشاط المطاعم وقطاع الرياضة، كما سيعود المزيد من التلاميذ إلى مدارسهم.

وفي العاصمة برلين، تعقد لجان العديد من الأحزاب السياسية مشاورات حول الوضع في ألمانيا. وسيعقد قادة الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة أنيجريت كرامب-كارنباور ونوابها والمستشارة أنجيلا ميركل اجتماعا عبر الفيديو لمناقشة الارتفاع الأخير في معدل انتشار العدوى.

وارتفع معدل انتشار العدوى المعروف باسم "معدل الاستنساخ" من 65ر0 يوم الأربعاء الماضي إلى 13ر1، بحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية أمس الأحد.

وذكر المعهد أنه لا يزال من غير الواضح بسبب تأرجحات إحصائية ما إذا كان هذا يعني معاودة ارتفاع حالات الإصابة.