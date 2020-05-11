مقتل شخص وإصابة 16 آخرين جراء قصف سفينة تابعة للأسطول الإيراني

قتل شخص وأصيب 16 آخرون، اليوم الاثنين، خلال حادث وقع على ظهر سفينة "كوناراك"، في تدريب للقوات البحرية الإيرانية.
وقال مهران أميني فرد رئيس جامعة إيرانشهر في إقليمسيستان بلوشيستان، إنه تم إرسال 10 سيارات إسعاف إلى الرصيف السابع من تير البحري، حيث نقل المصابون إلى مشفى الإمام علي.
وأضاف أنه تم نقل 16 شخصا إلى المشفى وقتيل واحد، وتم علاج 3 منهم في العيادة الخارجية، وإدخال شخصين إلى العناية المركزة.
وأشار إلى أنه تم إجراء عملية جراحية لأحد المصابين، فيما يعالج 12 آخرون في الأقسام الخاصة داخل المشفى.
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