كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 09:30 صباحاً - انت الان تقراء خبر 4 تفجيرات تهز العاصمة الأفغانية كابول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة الأفغانية، صباح اليوم الاثنين، عن 4 تفجيرات هزت العاصمة كابول، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي سياق آخر، قتلت القوات الأفغانية الخاصة 11 مسلحًا من طالبان، وأصابت أربعة آخرين في مداهمة في إقليم لوجار بوسط أفغانستان.

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وكانت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية في نسختها باللغة الإنجليزية، نقلت عن القيادة العامة لوحدة القوات الخاصة قولها إن الوحدة قتلت 11 مسلحًا في منطقة محمد أغا بقرية كولي.

وأضافت الوكالة، أن القوات تمكنت من إصابة أربعة مسلحين آخرين في نفس الغارة.