هزتان أرضيتان خفيفتان في بيسان والبحر المتوسط

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وقعت هزتان أرضيتان خفيفتان في البلاد اليوم، الإثنين، الأولى في منطقة بيسان والثانية في البحر المتوسط وكان مركزها قبال شواطئ جنوب لبنان وشعر بها سكان في شمالي البلاد.

ورصد المعهد الجيولوجي الإسرائيلي الهزة الأولى بقوة 3.2 درجة على سلم ريختر عند الساعة 05:38 فجرا، وكان مركزها على بعد 14 كيلومترا شمال شرق بيسان.

ووقعت هزة أرضية أخرى عند الساعة 06:53، وكان مركزها في البحر المتوسط وعلى بعد 54 كيلومترا شمال شرق الحدود بين إسرائيل ولبنان. وقال معهد رصد الزلازل الأوروبي أن قوة هذه الهزة 3.2 درجة، بينما قال المعهد الجيولوجي الإسرائيلي إن قوتها 2.7 درجة.

وكانت هزة بقوة 6.6 درجات ضربت جزيرة كريت اليونانية، قبل عشرة أيام، وشعر بها سكان في وسط البلاد. ولم تسجل إصابات أو أضرار.