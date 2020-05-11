برشلونة يفتح الباب أمام انتقال فيدال لإنتر ميلان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن برشلونة الإسباني فتح الباب أمام انتقال نجمه التشيلي، أرتورو فيدال، إلى إنتر ميلان الإيطالي في الميركاتو الصيفي القادم.
ويُعتبر فيدال هدفًا رئيسيًا لإنتر في الموسم الجديد، بعدما حاول النيراتزوري ضمه في كانون الثاني/يناير الماضي بدون نتيجة، حيث ينتهي عقده في "كامب نو" بنهاية الموسم المقبل.
وبحسب صحيفة "سبورت" الكاتالونية، فقد حدد إنتر مبلغ 15 مليون يورو لضم فيدال، في الوقت الذي يرفض فيه برشلونة التفاوض على رحيله بأقل من 20 مليون يورو.
وأشارت إلى أن الاتفاق يمكن أن يتم، طالما أن إنتر منفتح على تضمينه ضمن صفقة انتقال مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة.
وأوضح التقرير، أن مسؤولي برشلونة لم يكن لديهم علم عن اهتمام إنتر الجديد بأرتورو حتى قبل أيام قليلة، على الرغم من سابق علمهم بأهمية اللاعب بالنسبة لأنطونيو كونتي، مدرب النيراتزوري.
ويدرك برشلونة، أنه إذا تمسك إنتر بالحصول على قيمة الشرط الجزائي كاملة في عقد لاوتارو (111 مليون يورو)، فلن يتم التفريط في فيدال بأقل من 20 مليون يورو.
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