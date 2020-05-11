راموس: هدفنا الفوز بلقب الليغا هذا الموسم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى قائد ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، رغبته وزملائه في التتويج بلقب الدوري هذا الموسم، فور استكمال المنافسات، التي توقفت في الأشهر الأخيرة، بسبب تفشي وباء كورونا.

وذكر راموس خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "استكمال الموسم يحتاج إلى وقت، والبلد تحتاج لكرة القدم كدعم اقتصادي كبير، والجماهير بحاجة إليها لإلهائهم".

وأضاف "أنا أموت للمنافسة مرة أخرى، ولكي تعود الليغا إلى طبيعتها مُجددًا، يجب علينا أن نكون منضبطين، حتى نتمكن من القضاء على هذا الفيروس".

وتابع "أريد أن أرسل رسالة دعم لكل شخص فقد أحد أفراد أسرته، وسوف نتجاوز هذا الأمر، وعلينا أن نتكاتف".

وعن حياة لاعب كرة القدم في الوقت الحالي، كشف "يجب أن نذهب إلى المدينة الرياضية فالديبيباس في مناطق مُقسمة، ونتبع القواعد، فالأمر ليس طبيعيًا، ومُعقدًا بعض الشيء، لكن الوضع الحالي يتطلب ذلك".

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وأردف "رابطة الليغا هي التي ستتخذ القرارات، وضربت ألمانيا المثال الذي يتعين علينا اتباعه، فنحن نحب أن نكون مع عائلاتنا، لكن يجب أن نكون أكثر مرونة في التعامل مع القواعد أيضًا".

واستكمل "أود أن ألعب في البرنابيو مُجددًا، لكن هناك أعمال تجديدات، والمهم حاليًا أن نلعب".

وعن فارق النقاط مع برشلونة، أجاب "أعرف جدول مباريات الفريقين جيدًا، وبدون حضور الجماهير المباريات، سيكون التنبؤ بالبطل شجاعة بعض الشيء، لكن هدفنا هو أن نتوج باللقب".

يُذكر أنه تتبقى 11 جولة في الليغا، التي يعتلي صدارتها برشلونة برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد في المركز الثاني.