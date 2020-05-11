كوبر: الاحتلال يهدم منزل عائلة الأسير قسام البرغوثي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أقدت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، الإثنين، على هدم منزل الأسير قسام البرغوثي، في بلدة كوبر شمال غرب رام الله. واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في المكان، تخللها إصابة بالرصاص المعدني.

ونقلت وكالة "وفا" عن شهود عيان قولهم إن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت القرية، وفرضت طوقا عسكريا بمحيط منزل الأسير البرغوثي، تمهيدا لهدمه، بحجة تنفيذه عملية قرب عين عريك غرب رام الله عام 2019.

وأصيب خلال المواجهات شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الوجه، والعشرات بحالات الاختناق من جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال بغزارة خلال عملية الاقتحام.

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وأضافت المصادر في كوبر أن جرافات الاحتلال هدمت منزل عائلة الأسير البرغوثي المكون من طابقين، بمساحة 200 متر مربع لكل طابق، بالإضافة إلى بئر المياه الذي تمتلكه، وسط تخريب متعمد للأشجار المثمرة المحيطة بالمنزل.

وكانت قوات الاحتلال قد أخطرت عائلة الأسير البرغوثي في 11 شباط/فبراير الماضي بهدم منزلها، واعتقلت والدته، المحاضرة في كلية الاعلام بجامعة بير زيت، الدكتورة وداد البرغوثي، في الأول من أيلول/سبتمبر الماضي.

وكانت قوات الاحتلال هدمت في البلدة ذاتها منزلين يعودان للشقيقين الأسير عاصم والشهيد صالح البرغوثي، في شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل من العام الماضي.