الولايات المتحدة: 776 وفاة جديدة بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلِن في الولايات المتحدة، قبيل فجر اليوم الإثنين، عن 776 وفاة إضافيّة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجماليّ عدد وفيّات الجائحة في البلاد إلى 79,522، استناداً إلى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وقالت الجامعة التي تتّخذ بالتيمور مقرّاً، إن هناك 1,329,072 إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة.

ودافع المستشارون الاقتصاديون للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس، عن إعادة تحريك اقتصاد الولايات المتحدة رغم تواصل تفشي وباء كوفيد-19.

في المقابل يحذر الخبراء من أن رفع الحجر في العديد من الولايات المتحدة قد يؤدي إلى معاودة انتشار الوباء.

من جهة أخرى، نفى البيت الأبيض، مساء أمس، تقارير تُفيد بأنّ نائب الرئيس، مايك بنس، موجود في الحجر الصحّي، وذلك بعدما كانت تأكّدت إصابة إحدى الموظّفات العاملات معه بفيروس كورونا المستجدّ.

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وقال المتحدّث باسم نائب الرئيس الأميركي، ديفين أومالي، إنّ بنس سيتوجّه إلى العمل صباح اليوم، كالمعتاد بعدما جاءت نتائج فحوصه اليوميّة لكشف فيروس كورونا "سلبيّة".

وأضاف أن "نائب الرئيس بنس سيُواصل اتّباع مشورة الوحدة الطبّية في البيت الأبيض، وهو ليس موجودًا في حجر صحّي".

وكانت المتحدّثة باسم بنس خضعت لفحص كشَفَ إصابتها بفيروس كورونا، وفق ما أوردت وسائل إعلام ومصادر رسميّة، يوم الجمعة الماضي، في ثاني إصابة تُسجّل الأسبوع الماضي في البيت الأبيض. وكتبت كايتي ميلر في تغريدة مساء "إنّني بخير ومتلهّفة لاستئناف عملي من أجل الشعب الأميركي".

وكان مسؤول أميركي كبير صرّح لصحافيّين بأنّ موظّفة في فريق نائب الرئيس مصابة بالفيروس، من دون أن يذكر اسمها. وبعد ذلك، أشار ترامب خلال مؤتمر أمام نواب جمهوريّين إلى موظفة تدعى "كايتي"، موضحًا أنّها تعمل "في العلاقات مع الصحافة".

وأكّدت هذه التفاصيل معلومات أوردتها وسائل إعلامية أميركيّة عدّة ومفادها أنّ الموظفة هي كايتي ميلر.