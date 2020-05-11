حالة الطقس: ارتفاع درجات الحرار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يكون الجو اليوم، الإثنين، معتدلاً فوق المرتفعات الجبلية وحاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق، حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وهذه الليلة يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية، حاراً نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وغدا، الثلاثاء، يكون الجو حارا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية وحاراً في بقية المناطق، حيث يطرأ ارتفاع آخر درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وبعد غد، الأربعاء، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة وجافاً، حيث يطرأ ارتفاع آخر درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
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