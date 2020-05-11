- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تغيث أمريكا بمليوني كمامة في مواجهة كورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 11 مايو 2020
أرسلت كوريا الجنوبية مليوني كمامة وقناع واق إلى الولايات المتحدة في دعم طارئ لها ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم، عن بيان لوزارة الخارجية الكورية الجنوبية القول، إن ذلك الإجراء جاء بعد اتصال هاتفي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن في مارس .
وقد تم اتخاذ القرار بعد النظر في الإمدادات المحلية للأقنعة الطبية وتفاصيل الوضع.
وسيتم توفير تلك الأقنعة للأمريكيين العاملين في المجال الطبي.
ومن المتوقع وصول رحلة تنقل تلك الأقنعة يوم غد الموافق 11 مايو بتوقيت الولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الجنوبية تغيث أمريكا بمليوني كمامة في مواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.