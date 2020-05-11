شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن الإمارات اليوم والان مع التفاصيل

الإثنين 11 مايو 2020 يتوقع أن تكون حالة الطقس ودرجات الحرارة في مُدن دولة الإمارات يوم الإثنين 10-5-2020 كالآتي:

الطقس في إمارة أبوظبي: درجة الحرارة العظمى المتوقعة في أبو ظبي: °35 درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في أبو ظبي: °28 الطقس في إمارة دبي: درجة الحرارة العظمى المتوقعة في دبي: °36 درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في دبي: °28 الطقس في إمارة الشارقة: درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الشارقة: °38 درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الشارقة: °28 Advertisements الطقس في إمارة عجمان: درجة الحرارة العظمى المتوقعة في عجمان: °37 درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في عجمان: °28 الطقس في إمارة الفجيرة: درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الفجيرة: °44 درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الفجيرة: °31 الطقس في إمارة أم القيوين: درجة الحرارة العظمى المتوقعة في أم القيوين: °36 درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في أم القيوين: °27 الطقس في إمارة راس الخيمة: درجة الحرارة العظمى المتوقعة في راس الخيمة: °36 درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في راس الخيمة: °25

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