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شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس المتوقعة في مصر اليوم الإثنين والان مع التفاصيل
الإثنين 11 مايو 2020
تشهد حالة الطقس في القاهرة الكبرى والوجه البحري، اليوم الإثنين، طقسا معتدلا نهارًا بارد ليلا، غائم جزئي، وشبورة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا وفقا لخبراء هيئة الأرصاد الجوية.
وذكرت الهيئة أن حالة الطقس على السواحل الشمالية، معتدل نهارًا بارد ليلا، والرياح معتدلة، غائم جزئي، بينما تشهد جنوب سيناء نشاط للرياح مما يؤدي إلي اضطراب الملاحة البحرية علي خليج السويس.
وعلي شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا بارد ليلا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا لطيف ليلا والرياح معتدلة.
أما حالة البحر المتوسط خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين متر إلي 1.5 متر، بينما حالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين 2 إلي 2.5 متر.
وبخصوص درجات الحرارة المتوقعة الإثنين على القاهرة، فإن الصغرى 17 والعظمى 32 والإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 26.
أما شرم الشيخ، الصغرى 22، والعظمى 32، والغردقة الصغري 23 والعظمى 33، بينما دمنهور الصغرى 16، والعظمى 28.
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