البيت الأبيض ينفي خضوع بنس لـ"عزل صحي"

الإثنين 11 مايو 2020

نفى البيت الأبيض ،الإثنين، تقارير تُفيد بأنّ نائب الرئيس مايك بنس موجود في الحجر الصحّي، وذلك بعدما كانت تأكّدت إصابة إحدى الموظّفات العاملات معه بفيروس كورونا المستجدّ.



وأعلنت وسائل إعلام أمريكية،الأحد، أن مايك بنس، دخل في حجر صحي بعد تأكد إصابة أحد مساعديه.

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وقال ديفين أومالي، المتحدّث باسم نائب الرئيس الأمريكي، إنّ بنس سيتوجّه إلى العمل اليوم، كالمعتاد بعدما جاءت نتائج فحوصه اليوميّة لكشف فيروس كورونا "سلبيّة".

وأضاف أن "بنس سيُواصل اتّباع مشورة الوحدة الطبّية في البيت الأبيض، وهو ليس موجودًا في حجر صحّي".

السبت الماضي، أثبت الفحص الطبي إصابة المستشارة الصحفية لنائب الرئيس الأمريكي، وهي زوجة أحد كبار مستشاري الرئيس دونالد ترامب، بفيروس كورونا الأمر الذي يثير القلق من انتشار محتمل للفيروس في أضيق دائرة بالبيت الأبيض.