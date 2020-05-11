شكرا لقرائتكم خبر عن 776 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة والان مع التفاصيل

الإثنين 11 مايو 2020 سجّلت الولايات المتّحدة مساء أمس الأحد 776 وفاة إضافيّة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجماليّ عدد وفيّات الجائحة في البلاد إلى 79 ألفاً و522، استناداً إلى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وبحسب الجامعة، التي تتّخذ بالتيمور (شرق) مقرّاً، هناك 1,329,072 إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة.

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