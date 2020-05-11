تسجيل أعلى زيادة يومية بإصابات كورونا في السودان

الإثنين 11 مايو 2020

سجل السودان أعلى زيادة يومية بإصابات فيروس كورونا المستجد، حيث وصلت الإصابات الاثنين إلى201 حالة.



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وكانت السلطات السودانية مددت قبل يومين قرار حظر التجوال الشامل في عموم البلاد لمدة عشرة أيام إضافية بسبب تزايد إصابات فيروس كورونا بشكل لافت في الآونة الأخيرة، وفق "روسيا اليوم".

وجاء قرار التمديد بناء على تقييم الأوضاع بالبلاد، ما دفع الحكومة إلى تشديد إجراءات الإغلاق.