زلزال بقوة 5ر5 درجة يضرب سواحل جزيرة هونشو اليابانية

الإثنين 11 مايو 2020

وقع زلزال بلغت قوته المبدئية 5ر5 درجة قبالة شرق اليابان، الإثنين، ولكن لم يتم توجيه تحذير من حدوث موجات مد عملاقة ولم ترد أنباء فورية عن وقوع أضرار.



وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن مركز الزلزال كان قبالة ساحل مقاطعة إيباراكي شمالي طوكيو وعلى عمق 50 كيلومترا.

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وقع زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، أبريل/نسيان الماضي، في المحيط الهادئ قبالة جزيرة هونشو اليابانية، حسبما أورد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.

وأشار المركز إلى أن بؤرة الزلزال تقع على بعد 125 كلم شمال شرقي مدينة سنداي، عاصمة محافظة مياجي (شمالي جزيرة هونشو) على عمق 60 كلم.

ويقدّر عدد سكان محافظة مياجي بنحو أكثر من مليون نسمة، ولم ترد إنذارات بوجود خطر أمواج تسونامي العالية جراء الزلزال.