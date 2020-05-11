الصين تسجل 17 إصابة كورونا 5 منهم في ووهان ولا وفيات

الإثنين 11 مايو 2020

أعلنت السلطات الصحية في الصين، الإثنين، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في مدينة ووهان للمرة الثانية بعد أن كشفت ،الأحد، عن إصابة واحدة تعد الأولى منذ أكثر من شهر في المدينة التي كانت البؤرة الأولى للوباء.



وأشارت السلطات إلى أن الإصابات لـ 5 في ووهان هى ضمن الإصابات التي بلغت 17 حالة في الصين.

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وأضافت السلطات أنه لم تسجل أي وفيات جديدة بالفيروس.

وبعد عدم تسجيل أي إصابة جديدة منذ 3 أبريل/نسيان الماضي في مدينة ووهان الضخمة البالغ عدد سكانها حوالى 11 مليون نسمة، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة ،الأحد، رصد إصابة جديدة في المدينة التي خضعت لحجر صحي صارم لأكثر من شهرين سعيا لاحتواء الوباء الذي تسبب بنحو 83 ألف إصابة و4633 وفاة في الصين بحسب الأرقام الرسمية.

وسجلت الصين،الأحد، 14 حالة إصابة جديدة مؤكدة بكورونا المستجد في أعلى عدد منذ 28 أبريل/نيسان الماضي، وبزيادة عن حالة واحدة سُجلت قبل يوم واحد، دون تسجيل وفيات.