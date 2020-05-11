نائب ترامب في "العزل" إثر إصابة أحد مساعديه بكورونا

الإثنين 11 مايو 2020

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، الأحد، أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، دخل في حجر صحي بعد تأكد إصابة أحد مساعديه بفيروس كورونا المستجد.



السبت الماضي، أثبت الفحص الطبي إصابة المستشارة الصحفية لنائب الرئيس الأمريكي، وهي زوجة أحد كبار مستشاري الرئيس دونالد ترامب، بفيروس كورونا الأمر الذي يثير القلق من انتشار محتمل للفيروس في أضيق دائرة بالبيت الأبيض.

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وكشف ترامب عن إصابة كاتي ميلر زوجة مستشاره للهجرة ستيفن ميلر بالمرض خلال اجتماع عقده يوم الجمعة مع الأعضاء الجمهوريين في الكونجرس بعد يوم من اكتشاف أن معاونا شخصيا لترامب أثبت الفحص إيجابية إصابته بفيروس كورونا.

وجاء في تقرير لممثل شبكات إعلامية أن مسؤولا كبيرا في الإدارة الأمريكية شدد على أن ترامب أو بنس لم يخالطا المستشارة الصحفية المصابة بالفيروس في الآونة الأخيرة.

وعقب الإعلان أكد نائب الرئيس الأمريكي أنه سيخضع لفحص فيروس كورونا المستجد.