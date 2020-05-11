شكرا لقرائتكم خبر عن صاروخ كروز خاطئ.. مقتل 40 عسكريا في مناورات للجيش الإيراني والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - وكالات:

قُتل 40 عسكريا من الجيش الإيراني بينهم ضباط كبار، بعد إطلاق مدمرة “جماران” التابعة للجيش الإيراني صاروخا عن طريق الخطأ استهدف إحدى البوارج.

وجرح في الحادث العشرات من الجنود خلال مناورات بدأت، مساء الأحد، في سواحل جاسك المطلة على الخليج العربي.

وذكرت حسابات مقربة من الحرس الثوري أن مدمرة “جماران” الإيرانية استهدفت بارجة ” كنارَك” عن طريق الخطأ، بصاروخ كروز.

فيما أفاد مراسل صحيفة “جوان” التابعة للحرس الثوري، وحيد حاجي بور، بمقتل 40 عنصرا من الجيش الإيراني على متن البارجة وقال إنه تم تأكيد انتشال 18 جثة منهم.

Advertisements

وانتشرت العديد من الفيديوهات تظهر لحظة إسعاف الجرحى الذين تم نقلهم إلى مستشفى مدينة تشابهار، وفقا لمصادر صحفية، فيما لم يتم الإعلان حتى الآن عن حصيلة القتلى الرسمية.

وسفن فرقاطة نوع جماران، هي سفن ‏صنعت في إيران عام ٢٠١٠، يبلغ طولها ٩٥ متراً، فيها رادارات سطحية وجوية ومستشعرات حرب إلكترونية، ومنصة هبوط طائرة عمودية.