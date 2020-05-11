نائب: الديمقراطي اختار حقيبة الخارجية لتنفيذ خطة لعزل العراق

حذر عضو كتلة المستقبل في مجلس النواب سركوت شمس الدين، الاثنين، من وجود خطة اعدها الحزب الديمقراطي الكردستاني لعزل العراق عن محيطه العربي والاقليمي والعالمي، مشيرا الى ان هذا الحزب يسعى الى ترشيح شخصية فاسدة لوزارة الخارجية.

وقال شمس الدين في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الديمقراطي الكردستاني لعب كثيراً بمقدرات البلد وافرغ ميزانيته عندما كان احد فاسديه وزيراً للمالية"، مبينا انه "يرغب الان باعادة الكرة في وزارة الخارجية واعداد مخطط لعزل العراق عن محيطه العربي والعالمي واحداث توتر في علاقاته مع غيره من البلدان من خلال ترشيح شخصية معروفة بفسادها لهذه الوزارة".

واضاف انه "ليس هنالك مانع من ترشيح شخصية كردية مستقلة تتسم بالكفاءة والنزاهة والقدرة على ادارة ملف العراق الخارجي في مثل هذه الوضع الحساس من تاريخه، والحفاظ على علاقات العراق المتوازنة مع الجميع وابعاده عن سياسة المحاور"، محذراً من "ان الديمقراطي الكردستاني يختار شخصيات مثيرة للجدل ليجعلها في هكذا مناصب يمكن ان تؤثر على سمعة وعلاقات العراق ومكانته بين الدول الاخرى في المستقبل".