يواجه التشاديون الذين لا يلتزمون وضع كمامة في الأماكن العامة عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 15 يوما، وذلك بموجب قرار حكومي تم توقيعه امس الأحد. وجاء في القرار الصادر عن وزير الدفاع والأمن محمد صلاح وأصبح ساري المفعول بدءا من امس أن "أي شخص لا يحترم وضع كمامة سيُعاقب بغرامة قدرها 2000 فرنك وقد يسجن أيضا لمدة تصل إلى خمسة عشر يوما على الأكثر". وأصبح وضع كمامة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد إلزاميا في تشاد منذ الخميس. Advertisements وبحسب "فرانس برس" فإن هذا الإجراء لم يحترم كثيرا حتى الآن في شوارع العاصمة نجامينا. وحتى الأحد، أحصت تشاد الدولة الساحلية الفقيرة، رسميا 322 إصابة بالفيروس بينها 31 وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بسبب الكمامة.. فرض عقوبة رادعة في هذه الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.