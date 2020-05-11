وزير المالية يتسلم وزارة النفط بالوكالة

كشف مسؤول رفيع في وزارة النفط، أن وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، عين وزيرا للنفط بالوكالة لحين ترشيح شخص آخر لشغل المنصب. ونقلت رويترز عن المسؤول قوله إن "علاوي سيحضر مقر وزارة النفط للقاء كبار المسؤولين اليوم الاثنين وسيترأس أيضا اجتماعا لتسعير النفط". Advertisements يذكر أن رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي وأعضاء تشكيلته الوزارية، أدوا اليمين الدستورية الخميس الماضي، عقب موافقة مجلس النواب العراقي "البرلمان" على المرشحين للوزارات العراقية. وقبل المجلس أغلب أعضاء حكومة الكاظمي، لكنه رفض مرشحي وزارات الثقافة والزراعة والموارد المائية والهجرة والتجارة، فيما تقرر تأجيل التصويت على وزيري النفط والخارجية.

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