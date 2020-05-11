الحوثي يحدد مطالبه من كرمان بفيسبوك: دعم أذرع إيران

لم تخف مليشيا الحوثي الانقلابية تحالفها غير المعلن مع تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي وذراعه اليمني المتمثل في حزب الإصلاح.

وطيلة الفترة الماضية كانت البراهين تخرج تباعا على شكل مؤامرات مشتركة ضد التحالف العربي والحكومة اليمنية الشرعية.

وكشف الابتهاج الحوثي بتعيين الناشطة الإخوانية توكل كرمان في مجلس حكماء فيسبوك، عن دليل جديد لتحالف الشر الذي بدأ يتشكل منذ طرد قطر من التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن.

وفي مقابل الرفض اليمني الواسع من شرائح مختلفة، أفصحت مليشيا الحوثي عن ترحيبها بتعيين توكل كرمان في مجلس حكماء فيسبوك الذي سيُعنى بمراقبة المحتوى، وحددت لها قائمة مطالب كشفت الهدف الحقيقي لوصولها إلى هذا الموقع العالمي.

وجاء الترحيب الحوثي، على لسان القيادي محمد البخيتي، الذي عينته المليشيا نائبا لرئيس مجلس الشورى في صنعاء ( الغرفة التشريعية الثانية بعد البرلمان).

وأعرب البخيتي، في تغريدة على تويتر، عن استغرابه من الحملة المناهضة لتعيين توكل كرمان في المجلس الإشرافي على محتوى فيسبوك، وقال إن وجودها "إن لم ينفعهم فإنه لن يضرهم"، في إشارة ضمنية إلى تغاضيها المستمر عن انتهاكاتهم البشعة للجرائم التي ترتكبها ضد المدنيين باليمن.

وطالب القيادي الحوثي، الناشطة الإخوانية برفع ما وصفها بـ"القيود الظالمة" عن حركة حماس ومليشيا حزب الله اللبناني، الأذرع الإيرانية الرئيسية في المنطقة، بالإضافة إلى كافة المسلمين حسب تعبيره.

وطيلة الفترة الماضية، كانت توكل كرمان، تتغاضى عن الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي الانقلابيين بحق اليمنيين، وآخرها جريمة هتك أعراض النساء في محافظة البيضاء وقتل امرأة داخل منزلها، وكذلك القصف الحوثي الذي استهدف سجن النساء في تعز.

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وأثار الترحيب الحوثي من مخاوف الناشطين اليمنيين، وقالوا إنها أكبر دليل على أن المليشيا الانقلابية وحزب الإصلاح في خندق واحد وشركاء في تعميق المأساة الإنسانية باليمن.

وقال الناشط اليمني، أمجد الحاتمي "كيف يمكن الوثوق بتوكل كرمان والتي تعادي مقاومة بلدها ضد الانقلاب والإرهاب أن تساند حركات مقاومة في بلدان أخرى حتى ولو كانت فلسطين، لو لم تكن غير محايدة وتعمل وفق أجندة مرسومة لها,

وأضاف الحامتمي، في تصريحات لـ"الخليج 365"،: "تعيين توكل، كشف أن العالم يعيش في ظل فساد مالي غير مسبوق، فهي غير مؤهلة إطلاقا لشغل هذا المنصب، ومن المؤكد أن تعيينا تم فقط بتوصيات من رئيس شركة أمازون".

وظهر الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، جيف بيزوس، في مناسبات سابقة مع توكل كرمان في تركيا، ويعتقد ناشطون يمنيون، أن محور تركيا ـ قطر هو من دفع بالإخوانية كرمان إلى هذا المنصب الرفيع بشركة فيسبوك.

رفض يمني متواصل

يأتي ذلك فيما واصل نشطاء يمنيون حملة رفض واسعة لاختيار توكل كرمان في لجنة الإشراف على محتوى فيسبوك بالوطن العربي، وطالبوا بتحرك رسمي من الحكومات العربية لدى إدارة موقع التواصل الاجتماعي للعدول عن القرار.

وقال الناشط السياسي اليمني، كامل الخوذاني، في تغريدة على تويتر، " اختيارها كارثة، كونها قد قامت بحظر نصف اليمنيين ولا تتقبل النقد أو الرأي، إضافة إلى أنها حاقدة وتعمل لمشروع معين".

وأضاف "بصفتي عربي، وكون توكل كرمان لا تتقبل أراء الاخرين وليست مستقله، فأنا أرفض وجودها بمجلس حكماء فيس بوك".

الناشط فؤاد المنصوري، وصف من جانبه توكل كرمان بأنها "أصولية ومتسلقة"، وأشار في تغريدة على تويتر، إلى أنها لازالت مسؤولة جنائيا عن ضحايا مجزرة بنك الدم، خلال أحداث الربيع العربي عام 2011 في صنعاء.

وأعلن مئات اليمنيين تجميد حساباتهم الشخصية في موقع فيسبوك احتجاجا على قرار تعيين توكل كرمان، فيما تتواصل الحملات الشعبية لمقاطعة كاملة حتى يتم العدول عن القرار.