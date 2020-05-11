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صفر إصابات بكورونا في تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020

صفر إصابات بكورونا في تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية

متابعات_ الخليج 365

لم تشهد تونس أية إصابة جديدة بفيروس المستجد خلال 24 ساعة الأخيرة للمرة الأولى منذ تسجيل الإصابة الأولى في البلاد في الثاني من مارس الماضي.

 

وتقلصت الإصابات المؤكدة على مدى الأسبوع الأخير بشكل ملحوظ، إذ لم تتعد في أقصى الحالات أربع إصابات يوميا، لتنعدم تماما خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، بحسب بيانات وزارة الصحة التي كشفت عنها ليل الأحد/الاثنين.

 

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وأجرت مخابر تونس حتى الآن أكثر من 32800 تحليل كشفت عن 1032 حالة إصابة بالفيروس من بينها 700 حالة شفاء فيما يرقد 11 شخصا في المستشفيات.

 

واستقر عدد الوفيات عند 43 حالة.

 

وإجمالا، لم تشهد تونس نسقا متسارعا في الاصابات، وهو ما جنب المستشفيات العمومية ضغطا محتملا في ظل النقص في التجهيزات الطبية.

 

ومنذ الرابع من مايو الجاري بدأت تونس بتخفيف قيود الحجر الصحي العام تدريجيا وسمحت لعدة قطاعات باستئناف أنشطتها الاقتصادية.

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