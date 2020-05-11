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ارتفاع وفيات وإصابات كورونا في ألمانيا وكوريا الجنوبية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020

ارتفاع وفيات وإصابات كورونا في ألمانيا وكوريا الجنوبية

متابعات_ الخليج 365

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الاثنين ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد 357 حالة، ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة 169575 حالة.

 

كما ارتفع عدد حالات الوفاة 22 حالة، ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 7417 حالة.

 

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وفي كوريا الجنوبية، أعلنت السلطات الصحية اليوم الاثنين تسجيل 35 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

 

ويعتبر هذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي يتم فيه تسجيل أعداد أكثر من 30 حالة في اليوم.

 

وأظهرت الأرقام التي أصدرتها المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 10 آلاف و909 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 256 شخصا.

 

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