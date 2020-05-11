تسجيل 3 إصابات بكورونا في نيوزيلندا قبل "التخفيف"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

سجلت نيوزيلندا ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستخفف القيود بشكل أكبر وتسمح لعدد أكبر من المتاجر والأنشطة الترفيهية باستئناف عملها بعد توقف استمر أسابيع.



وتشهد نيوزلندا تدابير عزل عام بموجب قيود" المستوى الرابع" منذ أكثر من شهر، تم تخفيفها بشكل بسيط في 28 أبريل.

واستمرت نيوزيلندا في فرض تطبيق اجراءات اجتماعية صارمة على كثيرين من مواطنيها ومتاجرها، مما ساعد في منع انتشار الفيروس على نطاق واسع.

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ومن المتوقع أن تعلن رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن في الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش قرارها بشأن تخفيف القيود بشكل أكبر إلى المستوى الثاني والسماح باستئناف متاجر البيع بالتجزئة والسفر الداخلي والرياضة المحلية نشاطها.

وقالت أرديرن إنه إذا انتقلت البلاد إلى المستوى الثاني من القيود، فسيكون باستطاعة الأطفال العودة للمدارس في حين يمكن للموظفين العودة للمكاتب. وسيتم أيضا السماح للمراكز التجارية والمقاهي وصالونات تصفيف الشعر والخدمات الأخرى باستئناف نشاطها، ولكن حدود البلاد ستظل مغلقة أمام الجميع باستثناء النيوزيلنديين العائدين.

وقالت وزارة الصحة في بيان إنه تم اليوم الاثنين تسجيل ثلاث حالات إصابة مؤكدة بكوفيد-19، وهو المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد. وأضافت أن هذه الحالات أدت إلى ارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في نيوزيلندا إلى 1147 حالة، وأن 93 في المئة من كل الحالات المؤكدة والمحتملة تعافت.