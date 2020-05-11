الشرطة الأفغانية تعلن سماع دوى أربع تفجيرات متعاقبة بالعاصمة كابول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الشرطة الأفغانية، الإثنين، سماع دوى أربع تفجيرات متعاقبة بالعاصمة كابول، فيما لم تشر إلى مزيد من المعلومات عن طبيعة هذه الانفجارات.



والأحد، أعلن الأمن الأفغاني مقتل مسلحين اثنين ألقيا قنابل يدوية على برج للمراقبة الأمنية في إقليم قندهار جنوب البلاد.

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وقال الجنرال، تادين خان أشاكزاي، قائد شرطة قندهار إن المسلحين ألقيا قنابل يدوية على برج للمراقبة الأمنية في المنطقة العاشرة بمدينة قندهار، مشيرا إلى أن قوات الأمن ردت على ذلك وقتلتهما.

وفي أحدث هجمات طالبان، الجمعة، قال حاكم إقليم خوست إن مسلحي الحركة قتلوا قائدا للشرطة واثنين آخرين في هجوم بقنبلة زُرعت على جانب الطريق.

وأعلنت الحركة وعلى لسان المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد على تويتر، مسؤوليتها عن هجوم خوست.