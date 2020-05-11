المجلس الأعلى للطاقة بدبي يبحث تعزيز تدابير الوقاية من فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش المجلس الأعلى للطاقة في دبي خطة تطبيق التعليمات والتوجيهات الصادرة عن حكومة دولة الإمارات للتعامل مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" للحد من انتشاره، وذلك من خلال تعميم التعليمات والإجراءات الاحترازية والتوجيهات على الموظفين والهيئات التابعة للمجلس.



وترأس الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي الاجتماع الستين للمجلس، والذي عقد عن بعد بحضور سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس.

كما ناقش المجلس تعزيز كافة التسهيلات للعمل عن بعد من غير أي تأثير أو تأخير على سير العمل.

وإطلع الأعضاء على آخر مستجدات لجنة دبي لتداول المواد البترولية وبالتحديد تداول الغاز المنزلي /LPG/للحد من ‏‏المخالفات والتجاوزات في عملية بيع منتجات غير مطابقة للمواصفات الإماراتية.

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وتم إعتماد التوصيات المقدمة من قبل اللجنة وذلك بتعديل وتوزيع الأدوار واعادة هيكلة إدارة المشتقات البترولية التابعة للجنة والتي ستتولى وضع السياسات والمعايير والاجراءات لضمان تنظيم القطاع في الإمارة بما يتناسب مع الممارسات العالمية.

وقال نائب رئيس المجلس إنه تم اتخاذ جملة من التدابير الاحترازية الهادفة لضمان أعلى مستويات الوقاية من فيروس كورونا المستجد /كوفيد 19/ وتأمين صحة وسلامة الموظفين والهيئات المنضوية تحت مظلة المجلس وذلك في إطار الجهود المتواصلة والرامية إلى ضمان أعلى مستويات الحماية من الفيروس ودعماً للخطوات الحثيثة المتخذة في إمارة دبي وكذلك على مستوى دولة الإمارات لمحاصرة الفيروس وتفادي أي فرصة لانتشاره.

وأضاف "تم التطرق لأعمال لجنة تنظيم تداول المواد البتروليّة في دبي التي تم تشكيلها بتوجيه من المجلس التنفيذي لإمارة دبي وإشراف "المجلس الأعلى للطاقة بهدف سنّ المبادئ التوجيهية لتنظيم قطاع تجارة المواد البترولية".

كما استعرض المجلس التقرير المالي للعام المنصرم 2019 للمجلس الأعلى للطاقة في دبي من حيث الموازنة والمصروفات والنشاطات التشغيلية وقد تم اعتماده من قبل رئيس المجلس والأعضاء.

و المجلس هو المنوط به التخطيط والتنسيق مع السلطات والأجهزة المعنية لإيجاد مصادر طاقة جديدة مع اللجوء إلى مقاربة متوازنة لحماية البيئة.