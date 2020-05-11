ملك السعودية وجّه بصرف 492 مليار دولار معونة رمضان لمستفيدي الضمان

وجّه ملك ​السعودية​ ​سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​ بصرف 1850 مليون ريال (492.6 مليون دولار)، معونة رمضان لمستفيدي ومستفيدات ​الضمان الاجتماعي​، بواقع مبلغ 1000 ريال للعائلة و500 ريال للتابع، على أن تكون المعونة من غير حساب أموال الزكاة.

وكان قد أعلن وزير المالية والاقتصاد والتخطيط المكلّف في السعودية محمد بن عبدالله الجدعان، اتّخاذ عدد من الإجراءات الإضافية لمواجهة الآثار الماليّة والاقتصاديّة الناتجة عن جائحة فيروس "كورونا" المستجد. وأوضح أنّ الإجراءات شملت: "إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيليّة والرأسماليّة لعدد من الجهات الحكوميّة، خفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي 2020"، إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءًا من شهر جزيران 2020، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءًا من الأول من شهر تموز المقبل".