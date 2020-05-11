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تخفيف بعض قيود كورونا ابتداء من يوم الخميس في نيوزيلاندا

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أعلنت رئيسة وزراء ​نيوزيلندا​ ​جاسيندا أرديرن​، أنه سيتم السماح بإعادة فتح ​المطاعم​ والمقاهي ودور السينما والمراكز التجارية والسفر داخل البلاد ابتداء من يوم الخميس مع تخفيفها لمعظم القيود التي تم فرضها لمنع انتشار ​فيروس ​.

وأوضحت انه "يمكن استئناف الدارسة ب​المدارس​ من 18 أيار في حين سيتم إعادة فتح الحانات ابتداء من 21 أشار، وأضافت أنه سيتم قصر التجمعات على عشرة أشخاص فقط.

وكانت نيوزيلندا قد سجلت ثلاث ​حالات​ إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم قبل اتخاذ هذا القرار ، وتشهد نيوزلندا تدابير عزل عام بموجب قيود" المستوى الرابع" منذ أكثر من شهر تم تخفيفها بشكل بسيط في 28 نيسان. واستمرت نيوزيلندا في فرض تطبيق اجراءات اجتماعية صارمة على كثيرين من مواطنيها ومتاجرها مما ساعد في منع انتشار الفيروس على نطاق واسع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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