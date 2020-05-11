مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 79 آخرين نتيجة اشتباكات قبلية في شرق السودان

كشف القائم بأعمال حاكم ولاية كسلا في شرق السودان، اللواء محمود بكر همد، في بيان، أنّ "أعمال العنف بين أفراد من جماعتَي بني عامر والنوبة العرقيّتَين، الّتي تفجّرت في الماضي، عادت للاشتعال، وأدّت إلى سقوط ثلاثة قتلى و79 مصابًا".
وكانت جماعة أطباء محليّة قد ذكرت وقوع أعمال عنف بين بني عامر والنوبة في بور سودان في كانون الثاني، ولفتت إلى مقتل ثمانية أشخاص إضافة إلى إصابة عشرات آخرين.
وتوصلت الجماعتان إلى سلام في أيلول عام 2019، بعد أن هدّد النائب الأوّل لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي، بطرد القبيلتَين من البلاد إذا لم تلتزما بالمصالحة.
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