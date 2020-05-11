العثور على 25 جثة في مقبرة سرّية قرب غوادالاخارا في غرب المكسيك

أعلن مكتب المدّعي في ولاية خاليسكو المكسيكيّة، أنّ "عمليّات تفتيش أُجريت في مقبرة سرّية قرب غوادالاخارا في غرب المكسيك، أتاحت استخراج رفات 25 شخصًا مجهولي الهوّية، إضافة إلى خمس حقائب نفترض أنّ فيها على الأرجح بقايا بشريّة أُخرى".
وأوضح في بيان، أنّ "بمساعدة رجال إطفاء وفريق كلاب مدرّبة، بدأت أعمال الاستكشاف يوم الخميس، وستتواصل في الأيام المقبلة".
وكان قد عُثر على نحو 115 جثة داخل حوالى 10 مقابر سرّية منذ بداية العام في ولاية خاليسكو، تمّ اكتشاف معظمها في ضواحي غوادالاخارا.
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