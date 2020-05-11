تسجيل 4213 إصابة و 97 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الهند

أفادت وكالة "​سكاي نيوز​" بأنه تم تسجيل 4213 إصابة و97 حالة وفاة جديدة ب​فيروس كورونا​ في ​الهند​ خلال 24 ساعة.

هذا وتجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم أربعة ملايين حالة، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأميركية. كما تجاوزت حصيلة الوفيات حول العالم 278 ألفا.

ولا تزال الولايات المتحدة الاميركية هي الدولة الأكثر تضررا، حيث شهدت أكثر من ربع حالات الإصابة المؤكدة وثلث الوفيات في العالم.

ويحذر الخبراء من أن العدد الحقيقي للإصابات من المرجح أن يكون أعلى بكثير، مع انخفاض عدد الاختبارات التي تجرى للكشف عن الإصابة في العديد من الدول، الأمر الذي يؤثر على دقة البيانات.