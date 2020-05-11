ضاهر: ماذا لو تمنّع صندوق النقد الدولي عن مساعدة لبنان؟

سأل النائب ميشال ضاهر في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "ماذا لو تمنّع صندوق النقد الدولي عن مساعدة لبنان لأي سبب من الأسباب المعلومة والمجهولة ؟ هل يوجد لدينا أية خطة بديلة ؟ العمل على إصلاح القضاء، واستعادة ثقة المواطن بالدولة لا تتطلب موافقة صندوق النقد بل قد تغنينا عنه فلماذا الانتظار والعلاجات معروفة؟".
هذا وتنطلق اليوم الجولة الأولى من المفاوضات بين صندوق النقد الدولي والحكومة اللبنانية التي أعدّت مسودّة خطة للتعافي المالي، للحصول منه على تمويل يوقف الانهيار المالي والاقتصادي ويفتح الباب أمام خفض العجز في الموازنة العامة.
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