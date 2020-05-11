ضاهر: ماذا لو تمنّع صندوق النقد الدولي عن مساعدة لبنان؟

سأل النائب ​ميشال ضاهر​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "ماذا لو تمنّع ​صندوق النقد​ الدولي عن مساعدة ​لبنان​ لأي سبب من الأسباب المعلومة والمجهولة ؟ هل يوجد لدينا أية خطة بديلة ؟ العمل على إصلاح ​القضاء​، واستعادة ثقة المواطن ب​الدولة​ لا تتطلب موافقة صندوق النقد بل قد تغنينا عنه فلماذا الانتظار والعلاجات معروفة؟".

هذا وتنطلق اليوم الجولة الأولى من المفاوضات بين ​صندوق النقد الدولي​ والحكومة اللبنانية التي أعدّت مسودّة خطة للتعافي المالي، للحصول منه على تمويل يوقف الانهيار المالي والاقتصادي ويفتح الباب أمام خفض العجز في الموازنة العامة.