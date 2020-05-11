أوضح عضو لجنة متابعة التدابير الوقائية لفيروس "كورونا" ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية ​وليد خوري​، في تصريح صحافي، أنّ "اللجنة تجتمع اليوم للبحث في ماهيّة الضوابط الّتي يمكن اتّخادها لمنع انتشار فيروس "كورونا" بشكل أكبر، ودراسة المعطيات الّتي سجّلت حول الإصابات ومصدرها، وما إذا كانت بفعل حركة القادمين من الخارج كلّها أم لا"، مشيرًا إلى أنّ "موضوع اقفال البلد قد يُبحث أيضًا".

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كانت هذه تفاصيل خبر وليد خوري: لجنة متابعة التدابير الوقائية لكورونا تجتمع اليوم للبحث بالضوابط لمنع انتشار الفيروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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