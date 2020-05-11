شدد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي على انه "لن نوافق في ​مجلس النواب​، كحزب تقدمي اشتراكي، على أي إقتطاع أو تضييق على ​القطاع العام​، المدني والعسكري، أو على المس بتقاعد الناس، تحت شعار إصلاح أنظمة التقاعد". وأكد ان "طريق الإصلاح الحقيقي، حكما في مكان آخر".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: لن نوافق على أي إقتطاع أو تضييق على القطاع العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.