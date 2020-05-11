البزري: الحكومة تراخت بسياسة عودة المغتربين والمواطن لم يلتزم بالتدابير الوقائية

ركّز عضو اللجنة الوطنية للأمراض السارية والمُعدية ​عبد الرحمن البزري​، في موضوع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في ​لبنان​، أنّ "ما يحدث كان متوقّعًا ونحن حذّرنا منه، و​الحكومة​أخطأت بتراخيها ب​سياسة​ عودة اللبنانيّين المغتربين من الخارج، حيث كانت المرحلة الأولى أكثر تنظيمًا، في حين نُفّذت المرحلة الثالثة للإجلاء على الطريقة اللبنانية أي مع الوساطات والمحسوبيات والفوضى وعدد من الفحوضات غير الدقيقة".

ولفت في حديث إذاعي، إلى أنّ "هناك تراخٍ أيضًا من قبل ​وزارة الداخلية والبلديات​ في مراقبة العزل المنزلي"، مشيرًا إلى أنّ "الحكومة لم تأخذ برأي الخبراء عندما قرّرت وضع خطّة للعودة التدريجيّة للحياة، وهناك مسؤوليّة تقع أيضًا على المواطن اللبناني الّذي لم يلتزم بالإجراءات والتدابير الوقائية بعد الفتح الجزئي للبلد، إذ بتنا نشهد ازدحامًا غير مبرّر في محال لبيع الأشياء غير الأساسيّة".

وأكّد البزري أنّ "الموجة الأولى من "كورونا" كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة، إلّا أنّنا بتصرّفاتنا وقراراتنا وأخطائنا أطَلنا عمرها،ويجب تحمّل المواطن اللبناني لمسؤوليّاته وحصول تنسيق أكثر بين إدارات الدولة ووضع آليّة لعودة المصالح إلى العمل".