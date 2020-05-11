خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا في ووهان الصينية

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بكين: أعلنت الصين الاثنين عن خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في ووهان، البؤرة الأولى لوباء كوفيد-19، غداة الإعلان عن أول إصابة في المدينة الواقعة في وسط الصين منذ أكثر من شهر.

سجلت هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، ووضعت تحت الحجر الصحي في أواخر يناير لأكثر من شهرين، أكبر عدد وفيات بالفيروس في الصين. أصاب الوباء 83 ألف شخص، وأدى إلى 4633 في الصين وفق الأرقام الرسمية.

وسجلت الصين الاثنين بشكل إجمالي 17 إصابة بكوفيد-19 على أراضيها، بينها 10 إصابات مصدرها محلي، في ارتفاع لليوم الثاني على التوالي. ومنذ الأول من مايو، بقي عدد الإصابات اليومية في البلاد مستقراً عند ثلاث إصابات.

بين الإصابات الجديدة، رصدت خمس في شمال شرق البلاد القريب من روسيا وكوريا الشمالية، ما أثار مخاوف من ظهور بؤر جديدة للعدوى في الصين.

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وضعت مدينة شولان التي يبلغ عدد سكانها نحو 670 ألف نسمة تحت الحجر بعد اكتشاف 11 إصابة فيها خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق التلفزيون الرسمي "سي سي تي في". وتمكنت الصين حتى الآن من السيطرة إلى حد كبير على الوباء، بحسب الأرقام الرسمية.

لم تسجل أي وفاة مرتبطة بالفيروس في البلاد منذ نحو شهر، واستأنف النشاط الاقتصادي تدريجياً فيها. كما فتحت "ديزني لاند" في شنغهاي الاثنين أبوابها، وأعطت السلطات الضوء الأخضر في الأسبوع الماضي لإعادة فتح دور السينما والمراكز الرياضية في كل أنحاء البلاد.



إحصائيات انتشار فيروس كورونا في الصين

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