انفجار أربع قنابل بشكل متعاقب في العاصمة الأفغانية كابول

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كابول: انفجرت أربع ألغام مزروعة على جوانب الطريق بشكل متعاقب في حي يقع في مال العاصمة الأفغانية كابول الاثنين، ما أسفر عن إصابة أربعة مدنيين بينهم طفل بجروح، وفق ما أعلنت الشرطة. وقال المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فارامرز إن فريقاً مختصاً بإزالة القنابل توجه إلى موقع الهجمات.

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