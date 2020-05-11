هزة أرضية في روما لكن من دون تسجيل أضرار

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روما: سجلت هزة أرضية قرابة الساعة الخامسة صباح الاثنين (3:00 ت غ) في روما، لكنها لم تتسبب بأضرار وفق التقييم الأولي لفرق الإغاثة.

أكد عناصر الإطفاء تلقيهم للعديد من الاتصالات من أشخاص يريدون الاستفسار بعد هذه الهزة التي قدرت قوتها بـ3.3 درجات، وفق المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين.

خطر الزلازل مرتفع في غالبية أراضي إيطاليا الواقعة بين الصفيحة الأوروبية-الآسيوية والصفيحة الأفريقية التي تتحرك نحو البلقان شمالًا.

وفي السادس من إبريل 2009، ضرب زلزال مدينة لاكويلا ومنطقتها في وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل 300 شخص. وقتل كذلك 300 شخص في زلزال ضرب أماتريتشي في 24 أغسطس 2016.

