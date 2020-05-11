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عقوبة بالسجن حتى 15 يومًا في تشاد لمن لا يضع قناعًا في الأماكن العامة

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اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب


نجامينا: يواجه التشاديون الذين لا يلتزمون وضع قناع في الأماكن العامة عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 15 يومًا، وذلك بموجب قرار حكومي تم توقيعه الأحد.

جاء في القرار الصادر من وزير الدفاع والأمن محمد صلاح وأصبح ساري المفعول بدءًا من الأحد أن "أي شخص لا يحترم وضع قناع سيُعاقب بغرامة قدرها 2000 فرنك، وقد يُسجن أيضًا، لمدة تصل إلى خمسة عشر يومًا على الأكثر".

أصبح وضع قناع لمنع انتشار إلزاميًا في تشاد منذ الخميس. ولاحظ صحافي في وكالة فرانس برس الأحد أن هذا الإجراء لم يُحترم كثيرًا حتى الآن في شوارع العاصمة نجامينا. وحتى الأحد، أحصت تشاد الدولة الساحلية الفقيرة، رسميًا 322 إصابة بالفيروس، بينها 31 وفاة.

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