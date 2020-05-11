شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة لمخصصات المزايا الاجتماعية للعاملين بالموزانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتصدر " المزايا الإجتماعية" بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020/2021 والتي قدرت بـ 158 مليارا و820 مليون جنيه مقابل 109 مليارات و607 مليون جنيه بزيادة قدرها 49.2 مليار جنيه المخصصات المواجهة للباب الباب "الدعم والمنح والمزايا" الذي يقدر بنحو 326 مليارا و280 مليون جنيه العام المالي الجديد، مما يعكس إهتمام الدولة بمحدودي الدخل وأصحاب المعاشات.

وحسب البيان المالي، بلغت مخصصات "المزايا الإجتماعية للعاملين" بواقع 251.3 مليون جنية العام المالي الجديد 2020/2021 مقابل 247.2 مليون جنية العام المالي الجاري 2019/2020، بزيادة قدرها 4.1 مليون جنية.

وفي هذا الصدد نستعرض تفاصيل المزايا الإجتماعية للعاملين من واقع البيان التحليلي للعام المالي الجديد 2020/2021 المسلم إلي مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي النحو الأتي :

1- نفقات دفن : خصص لها بمشروع الموازنة العام الجديد 170.3 مليون جنية.

2- نفقات محو الأمنية : قدرت مخصصاتها بمشروع الموازنة العام الجديد (0.1) مليون جنية.

Advertisements

3- مزايا إجتماعية للعاملين عينية : قدرت مخصصاتها بمشروع الموازنة العام الجديد 2.1 مليون جنية.

أخرى : قدرت مخصصاتها بمشروع الموازنة العام الجديد 78.8 مليون جنية

وتستهدف خطة التنمية المستدامة للعام المالي علي الجديد حسبما أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، الحفاظ على حياة المواطن وتوفير الرعاية الصحية المناسبة والظروف المعيشية الملائمة التي تمكنه من العودة لممارسة حياته الطبيعية بأقل الأضرار المُمكنه دون أن يخشي ردة مرة أخري لهذه الجائحة، مع تحقق التوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة والوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والخدمات الاجتماعية ذات الصلة بالتنمية البشرية وعلي رأسها الخدمات الصحية والتعليمية.

كما تستهدف الخطة مواصلة التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والبرامج الحكومية المٌنبثقة منه مع تطويعها بما يكفل التفاعل والتكيف السريع مع متطلبات مواجهة المستجدات التي قد تطرأ حال عدم انحسار أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" بنهاية شهر يونيو 2020