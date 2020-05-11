شكرا لقرائتكم خبر عن "الخدمة المدنية" تتيح تدريب الشباب بالوزارات والمصالح الحكومية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت اللائحة التنفيذية الصادرة برقم 1216 لسنة 2017 لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، محددات تدريب الشباب في أيٍ من الوزارات أو المصالح الحكومة أو الجهاز الحكومي، وذلك بهدف إكسابهم المهارات المطلوبة في سوق العمل.

وحسب المادة (22) فأنه يجوز للوحدة – والتي يقصد بها الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومي أو المحافظة أو الهيئة العامة – أن تقوم بتدريب الشباب بمن فيهم الطلاب علي الأنشطة والأعمال التخصصية بها بناء علي طلبهم، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب الأعمال الراغبين في تشغيل عمالة مدربة ومؤهلة وذلك بهدف إكسابهم المهارات المطلوبة في سوق العمل.

ويتعين في جميع الأحوال أن يشتمل نظام التدريب ما يأتي :

1-نموذج طلب التدريب.

2-قواعد وشروط التدريب.

3-حقوق والتزامات المتدرب.

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4-الجزاءات التي يجوز توقيعها علي المتدرب.

5-الشهادة التي تمنحها الوحدة في نهاية التدريب.

ووفقا للمادة سالفة الذكر، فأنه لا يترتب علي هذا التدريب الذي تقوم به الوحدة الحكومية أيا كانت، أي إلتزام عليها بتعيين هذا المتدرب، وذلك وفقا للنظام الذي يصدر به قرار من الوزير المختص بناء علي اقتراح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.