الحكم بالحبس 4 أشهر نافذة على ناشط فايسبوكي هاجم الفنانين

قررت المحكمة الابتدائية في تارودانت، الجمعة، حبس الناشط الفايسبوكي، الملقب بـ“حمزة الحزين”، 4 أشهر نافذا، مع أدائه غرامة نافذة 5000 درهم، بسبب إهانة فنانين، والتحريض ضدهم.

واعتقلت الشرطة القضائية في منطقة ابن تيمية، قبل مدة، الناشط الفايسبوكي المثير للجدل، نتيجة نشره فيديو تحريضي ضد الفنانين المغاربة، تقدمت على إثره الكونفدرالية المغربية للمنظمات الفنية والثقافية المحترفة، ونقابة مهن الفنون الدرامية بشكايتين ضده لوكيل الملك.

وهاجم حمزة الحزين الفنانين، وسفه عملهم، وقيمته، كما حرض ضدهم، مستغلا بداية الجائحة في المغرب، ومتهما إياهم بنشر التفاهة لتبرير موقفه الرامي إلى عدم الالتفات إلى المحتاجين منهم في الظروف الحالية.

وليست هذه المرة الأولى، التي يحبس فيها حمزة الحزين نتيجة فيديوهاته، إذ سبق أن اتهم الدرك بالتزوير، وحكم عليه بـ10 أشهر حبسا.