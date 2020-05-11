في ظل حالة الطوارئ.. اعتقال شخص بحوزته 1800 حبة إكسطازي بطنجة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الثانية “بني مكادة” زوال الأحد، من اعتقال شخص وهو في حالة تلبس ببيع أقراص اكسطازي بطنجة.
وحسب مصدر أمني، أن المعني بالأمر، وهو عشريني تم إعتقاله قبل آذان المغرب بلحظات، بحي الموظفين، وفي حوزته 1800 حبة إكستازي.
وذكر المصدر ذاته، أن توقيف المعني بالأمر، جاء في كمين محكم، وهو يبيع أقراص اكسطازي في واضح النهار في رمضان.
وتم وضع المعني بالأمر، تحت الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل الكشف عن أفراد الشبكة الآخرين، المتورطون في بيع وشراء أقراص إكسطازي.
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