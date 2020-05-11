وزارة “التربية الوطنية” تطلق استطلاعا للرأي لتقييم عملية “التعليم عن بعد”

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أنها أطلقت “استطلاع رأي” يهم التلميذات والتلاميذ والآباء والأمهات والأستاذات والأساتذة وذلك بغية الوقوف على تقييمهم لعملية “التعليم عن بعد”.

ومن المنتظر أن تمكن نتائج هذا الاستطلاع، بحسب بلاغ للوزارة، من التعرف على كيفية تعامل المتعلمين والمتعلمات وأولياء أمورهم وأساتذتهم، مع هذا المستجد الذي تم خلاله تعويض التمدرس الحضوري بصفة مؤقتة.

كما ستتيح نتائج الاستطلاع، الوقوف على مكامن القوة والضعف في هذه العملية، يضيف البلاغ، وذلك من أجل ترصيد المكتسبات التي تحققت من خلال العرض التربوي المقدم وتجويده أكثر خلال الفترة المتبقية خلال الفترة المتبقية والارتقاء مستقبلا بمختلف آليات “التعليم عن بعد” .

ويشمل الاستبيان مجموعة من المحاور، كل محور يضم مجموعة من الأسئلة تمكن من استقراء تجربة المستجوبات والمستجوبين مع الدراسة عن بعد، ورأيهم حول الخدمات المقدمة عبر مختلف المنصات التربوية الرقمية والافتراضية ومضامينها، والقنوات التلفزية والإدلاء بمقترحات لتجويدها وتطويرها.

وكانت الوزارةأطلقت مجموعة من الإجراءات والعمليات منذ 16 مارس 2020، مباشرة بعد تعليق الدراسة بجميع المؤسسات التعليمية، تمثلت بالأساس في الإنتاج المكثف للدروس الخاصة بهذه المرحلة من البرامج الدراسية وبثها عبر القنوات التلفزية الوطنية (القناة “الثقافية”، قناة “العيون”، قناة “الأمازيغية”)، ونشرها وتقاسمها على منصتها الرقمية الموجهة للتلميذ (TelmideTICE)، وكذا تفعيل منصات الأقسام الافتراضية (TEAMS)، لتمكين الأطر التربوية من خلق جسور تواصلية تفاعلية مع المتعلمين لضمان التحصيل الدراسي ومواكبة تعلماتهم عن بعد.