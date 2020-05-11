زميل لاعب المنتخب الوطني يصاب بفيروس “كورونا”

تعرض جويل روبليس، حارس مرمى فريق ريال بيتيس الاسباني الذي يلعب له الدولي المغربي زهير فضال، للإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، وفق ما كشفته صحيفة “ماركا” المتخصصة والواسعة الانتشار.

وجاء اكتشاف إصابة حارس الفريق الاسباني بـ “كوفيد 19” بعد التحاليل التي فرضت على لاعبي الدوري الاسباني قبل استئناف التداريب تمهيدا للعودة، من جديد، إلى خوض منافسات دوري الجارة الشمالية للمغرب.

وشدد المصدر ذاته على كون الحارس سيخضع لفترة حجر صحي في منزله في انتظار شفائه من الفيروس حتى يتسنى له العودة لاستئناف التداريب رفقة المجموعة.