الاتحاد الإسباني “يراهن” على استئناف البطولة يوم 12 يونيو

أكد خافيير تيباس، رئيس العصبة الاحترافية الاسبانية لكرة القدم، أن المسؤولين يشتغلون على قدم وساق بهدف استئناف منافسات الدوري الاسباني، في قسميه الأول والثاني، خلال شهر يونيو المقبل.

وكشفت صحيفة “ماركا”، المتخصصة والواسعة الانتشار، رغبة رئيس العصبة الاحترافية في عودة عجلة البطولة إلى الدوران من جديد في أقرب وقت بعد توقف فرضته التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وقال المسؤول الاسباني نقلا عن المصدر نفسه “يتوجب علينا التأقلم مع الوضعية الجديدة، وهو ما استحضرناه في مقاربتنا لاستئناف منافسات البطولة، رهاننا الحالي يتمثل في إعادة الحياة إلى الكرة دون خسائر”.

وفي معرض حديثه عن تاريخ استئناف الدوري، قال “لا أحد يعرف توقيت انطلاق الدوري، هو رهين بتحسن الأوضاع والسيطرة على الأمور، الفيروس مستمر، وبالنسبة لنا إذا كان بالإمكان استئناف الدوري يوم 12 يونيو المقبل سيكون الأمر جيدا”.